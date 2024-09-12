Сильнейший за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай

Под ударом мощной стихии Шанхай. На него обрушился самый сильный с 1949 года тайфун.

Когда он достиг города, то максимальная скорость ветра достигала 42 м/с. Накануне местные власти приняли решение отменить все рейсы в двух аэропортах мегаполиса. Также в городе приостановлено движение пассажирских поездов на нескольких маршрутах, закрыто паромное сообщение.