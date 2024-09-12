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Сильнейший за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай
Под ударом мощной стихии Шанхай. На него обрушился самый сильный с 1949 года тайфун.
Когда он достиг города, то максимальная скорость ветра достигала 42 м/с. Накануне местные власти приняли решение отменить все рейсы в двух аэропортах мегаполиса. Также в городе приостановлено движение пассажирских поездов на нескольких маршрутах, закрыто паромное сообщение.
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