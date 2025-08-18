Ключевые заявления из встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 18 августа

18 августа президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме.

Вот ключевые моменты из общения лидеров США и Украины:

Трамп о прогрессе и трехсторонней встрече:

"Мы достигли большого прогресса по множеству направлений. После встречи с Путиным на Аляске и сегодняшней беседы мы готовим трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным, и я верю, что у нас есть хорошие шансы закончить войну".

Трамп о долгосрочном мире:

"Мы хотим остановить убийства. Это не двухлетнее перемирие, а долгосрочный мир. Мы будем работать с Россией и Украиной, чтобы все получилось. Я в этом не сомневаюсь".

Трамп о вине Байдена:

"Эта война - дело Джо Байдена, коррумпированного президента. Если бы я был у власти, ее бы не было. Миллионы погибших, беженцы - этого бы не случилось".

Трамп о голосовании по почте:

"Голосование по почте - коррумпированная схема, ведущая к фальсификациям. Мы готовим законопроект, чтобы избавиться от нее и перейти на бумажные бюллетени для честных выборов".

Зеленский о необходимости мира:

"Мы живем под атаками, гибнут люди, включая детей. Мы должны остановить войну и Россию с помощью США и Европы. Мы готовы к трехсторонним переговорам и поддерживаем дипломатическое решение".

Зеленский о гарантиях безопасности:

"Нам нужны гарантии безопасности и системы ПВО, такие как Patriot. Мы благодарны Европе за финансирование и США за поддержку. Мы сильный народ и сделаем все для мира".

Трамп о критике СМИ: