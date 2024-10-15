КНДР подорвала две дороги, соединяющие Северную Корею с Южной

Корейский полуостров стал еще одним очагом напряжения.

КНДР подорвала две дороги, которые соединяют Северную Корею с Южной, заявили в Сеуле.

Сообщается, что взрывы произошли к северу от военной демаркационной линии. В Пхеньяне ранее предупреждали, что из-за угрозы нападения Южной Кореи планируют перекрыть все автомобильные и железные дороги, ведущие на юг.

Также сообщалось о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел совещание с военными и силовиками, где заслушал доклады о серьезной провокации нарушения суверенитета и плане ответных военных действий.