Грузинский премьер заявил, что украинский майдан 2014 года финансировался западными спецслужбами. По словам Ираклия Кобахидзе, точно такой же сценарий разыгрывается сейчас в Тбилиси.

В Грузии пытаются устроить цветную революцию, чтобы спровоцировать последующую войну с Россией. Ранее официальный Тбилиси обвинял Украину в том, что грузинские экстремисты проходят подготовку в рядах ВСУ и пытаются применить на родине свой боевой опыт. Осенью прошлого года в Тбилиси начались беспорядки, которые были оперативно пресечены властями.