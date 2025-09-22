3.64 BYN
Кобахидзе: В Киеве и Тбилиси хаос сеют западные спецслужбы
Грузинский премьер заявил, что украинский майдан 2014 года финансировался западными спецслужбами. По словам Ираклия Кобахидзе, точно такой же сценарий разыгрывается сейчас в Тбилиси.
В Грузии пытаются устроить цветную революцию, чтобы спровоцировать последующую войну с Россией. Ранее официальный Тбилиси обвинял Украину в том, что грузинские экстремисты проходят подготовку в рядах ВСУ и пытаются применить на родине свой боевой опыт. Осенью прошлого года в Тбилиси начались беспорядки, которые были оперативно пресечены властями.
Тем не менее Грузия до сих пор подвергается политическому шантажу со стороны Евросоюза и США, которые требуют отменить результаты недавних президентских выборов. Многочисленные НГО также продолжают попытки дестабилизации обстановки в стране с опорой на финансовую поддержку из Брюсселя.