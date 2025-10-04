В Грузии протестующие продолжают возводить баррикады в Тбилиси и наносить вред городской инфраструктуре. Выборы в органы местного самоуправления Запад использовал как повод для разжигания протестов. На организованные акции активисты вышли под европейскими и американскими флагами. Нескрываемой целью был госпереворот и в конечном счете отказ страны от суверенитета. Напомним, по сценарию была организована попытка прорваться в президентский дворец.