Кобахидзе заявил, что иностранная агентура в Грузии будет полностью нейтрализована
Автор:Редакция news.by
В Грузии протестующие продолжают возводить баррикады в Тбилиси и наносить вред городской инфраструктуре. Выборы в органы местного самоуправления Запад использовал как повод для разжигания протестов. На организованные акции активисты вышли под европейскими и американскими флагами. Нескрываемой целью был госпереворот и в конечном счете отказ страны от суверенитета. Напомним, по сценарию была организована попытка прорваться в президентский дворец.
По итогам беспорядков премьер-министр Кобахидзе заявил, что иностранная агентура в Грузии будет полностью нейтрализована. А нападение на президентский дворец - серьезное уголовное преступление. Каждый, кто участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности.