США и Британия нашли замену Зеленскому. По данным службы внешней разведки России, представители этих стран недавно организовали в Альпах встречу с участием Ермака, Буданова и Залужного, где обсудили перспективы замены Зеленского.

Рассматривается кандидатура Залужного в качестве лидера Украины. Смена Зеленского, по сути, стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией, отмечено в заявлении.