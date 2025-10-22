Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Коллекционная карточка Майкла Джордана с автографом продана на аукционе за 2,7 млн долларов

Изображение
Фото: БЕЛТА

Карточка с автографом легендарного баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе в США за рекордные 2,7 млн долларов, пишет БЕЛТА.

Основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин написал в социальной сети X, что в аукционном доме "сочли честью провести сделку и найти... дом этому кусочку истории".

Отмечается, что коллекционный предмет был продан в ходе закрытых торгов. На карточке 1986 года из набора Fleer изображен шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан в период, когда он играл за команду "Чикаго Буллз".

Фото: БЕЛТА

Разделы:

В мире

Теги:

аукцион