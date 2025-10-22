Коллекционная карточка Майкла Джордана с автографом продана на аукционе за 2,7 млн долларов

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9385e51d-ccd8-4d68-bca2-034251f46ed8/conversions/03cde30d-38b1-4e10-8669-b87b9c61917e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9385e51d-ccd8-4d68-bca2-034251f46ed8/conversions/03cde30d-38b1-4e10-8669-b87b9c61917e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9385e51d-ccd8-4d68-bca2-034251f46ed8/conversions/03cde30d-38b1-4e10-8669-b87b9c61917e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9385e51d-ccd8-4d68-bca2-034251f46ed8/conversions/03cde30d-38b1-4e10-8669-b87b9c61917e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Карточка с автографом легендарного баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе в США за рекордные 2,7 млн долларов, пишет БЕЛТА.

Основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин написал в социальной сети X, что в аукционном доме "сочли честью провести сделку и найти... дом этому кусочку истории".

Отмечается, что коллекционный предмет был продан в ходе закрытых торгов. На карточке 1986 года из набора Fleer изображен шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан в период, когда он играл за команду "Чикаго Буллз".