Коллекционная карточка Майкла Джордана с автографом продана на аукционе за 2,7 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Карточка с автографом легендарного баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе в США за рекордные 2,7 млн долларов, пишет БЕЛТА.
Основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин написал в социальной сети X, что в аукционном доме "сочли честью провести сделку и найти... дом этому кусочку истории".
Отмечается, что коллекционный предмет был продан в ходе закрытых торгов. На карточке 1986 года из набора Fleer изображен шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан в период, когда он играл за команду "Чикаго Буллз".
Фото: БЕЛТА