Конфликт между Венгрией и Украиной продолжает накаляться

Напряженность в конфликте между Венгрией и Украиной из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" продолжает нарастать. Страны вновь обменялись обвинительными заявлениями.

Накануне Владимир Зеленский, не сдерживая язвительную ухмылку, заявил, что Киев всегда поддерживал с Будапештом дружбу. Теперь же "Дружба" зависит от позиции Венгрии. В высказывании явная отсылка к нефтепроводу, который подвергается постоянным атакам ВСУ.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и положить конец безрассудным действиям.

Однако в Киеве заявили, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" - это заботы Венгрии и призвали Будапешт отказаться от российской нефти.

