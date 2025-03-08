Конго под контролем Вашингтона? США могут начать добывать полезные ископаемые в Конго

Украинскую схему "Ресурсы в обмен на защиту" американцы решили, похоже, опробовать еще в одном уголке планеты - в Центральной Африке.

СМИ сообщают, что Демократическая Республика Конго ведет переговоры с Вашингтоном об участии США в добыче местных ископаемых, включая редкоземельные элементы. Американцы должны, как предполагается, поучаствовать в проектах не только деньгами, но и военным присутствием.