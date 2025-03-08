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Конго под контролем Вашингтона? США могут начать добывать полезные ископаемые в Конго
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флаг Конго_инвато2025-03-08T10:28:48.000000Z00
Украинскую схему "Ресурсы в обмен на защиту" американцы решили, похоже, опробовать еще в одном уголке планеты - в Центральной Африке.
СМИ сообщают, что Демократическая Республика Конго ведет переговоры с Вашингтоном об участии США в добыче местных ископаемых, включая редкоземельные элементы. Американцы должны, как предполагается, поучаствовать в проектах не только деньгами, но и военным присутствием.
ДРК сейчас подвергается атакам боевиков, которые поддержаны соседней Руандой. Правительственная армия Конго практически не оказывает сопротивления силам вторжения. Вашингтон собирается использовать эту ситуацию с пользой для себя, тем более что воевать вряд ли придется - у США есть множество невоенных способов давления на африканские страны.