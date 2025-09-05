Кризис в больницах Варшавы: пациенты в отчаянии, система на грани news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0ed32e-e88d-45f2-9523-0ac0620f78d6/conversions/65b42e75-fb68-4351-8d77-c8848b00c8d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0ed32e-e88d-45f2-9523-0ac0620f78d6/conversions/65b42e75-fb68-4351-8d77-c8848b00c8d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0ed32e-e88d-45f2-9523-0ac0620f78d6/conversions/65b42e75-fb68-4351-8d77-c8848b00c8d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d0ed32e-e88d-45f2-9523-0ac0620f78d6/conversions/65b42e75-fb68-4351-8d77-c8848b00c8d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Варшавские отделения неотложной помощи превратились воистину в адский "зал ожидания". Пациенты часами ждут приема в душных коридорах, сидя на полу из-за нехватки стульев, без воды и надежды на врачебную консультацию или банально помощь, пишет Fakt.pl. Некоторые падают в обморок от истощения.

А больнице им. Черняковского 83-летней пациентке с раком поджелудочной железы вообще заявили, что с таким диагнозом умирают дома. Этот вопиющий случай стал символом системного кризиса польского здравоохранения, где недофинансирование, нехватка врачей и равнодушие персонала подрывают доверие поляков не только к медобслуживанию, но и к самому польскому режиму.

"Возмутительные сцены в столичном отделении неотложной помощи. Пациенты падают в обморок. "Это крик о мести", - заголовок статьи сайта польской ежедневной газеты Fakt, автор: Дамиан Рындак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3ae93e-4a31-4e09-b0bb-03801e8d3f26/conversions/4e34bac0-148f-4eb2-a2a8-9d76169fdbf9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3ae93e-4a31-4e09-b0bb-03801e8d3f26/conversions/4e34bac0-148f-4eb2-a2a8-9d76169fdbf9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3ae93e-4a31-4e09-b0bb-03801e8d3f26/conversions/4e34bac0-148f-4eb2-a2a8-9d76169fdbf9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea3ae93e-4a31-4e09-b0bb-03801e8d3f26/conversions/4e34bac0-148f-4eb2-a2a8-9d76169fdbf9-xl-___webp_1920.webp 1920w "Возмутительные сцены в столичном отделении неотложной помощи. Пациенты падают в обморок. "Это крик о мести", - заголовок статьи сайта польской ежедневной газеты Fakt, автор: Дамиан Рындак

Хаос в отделениях: от обмороков до бесчеловечности

В отделении неотложной помощи на ул. Линдлея в Варшаве царит переполненность. Пациенты, такие как Анна, ждут с утра до вечера, боясь пропустить вызов врача. Пожилая женщина со сломанной рукой провела в очереди пять часов, а другие вынуждены сидеть на полу или прислоняться к стенам. Отсутствие воды и элементарного комфорта доводит людей до изнеможения. "Это позор, никому до нас нет дела", - говорят пациенты, называя систему здравоохранения лотереей, где помощь зависит от удачи или связей.

Еще более шокирующий случай произошел в больнице им. Черняковского . 83-летняя женщина, страдавшая от рака поджелудочной железы, была доставлена скорой из-за кровавого кашля и рвоты. Ее дочь Янина рассказала изданию Gazeta Wyborcza, что матери отказали в полноценной помощи, заявив: "С таким диагнозом умирают дома". Персонал игнорировал ее просьбы, не установил катетер и не поставил капельницу, несмотря на подтвержденный диагноз. В итоге пациентку выписали, отвезли в пустую квартиру, оставив одну в куртке на кровати. Она не могла дотянуться до телефона или воды, а через несколько дней скончалась.

Личные трагедии: голоса пострадавших

Истории пациентов раскрывают масштаб кризиса. Беата, попавшая в отделение на Линдлея с травмой ноги, ждала врача и рентген несколько часов. Ее пытались выписать с кровоточащей раной, и только после протеста наложили три шва. "Если бы я знала, что так будет, я бы не пришла", - призналась она. Моника, чей муж получил травму пальца на работе, столкнулась с полуторачасовым ожиданием и пропуском пациентов по знакомству, что привело к конфликту в отделении. Роман, другой пациент, горько заметил: "Сейчас в больницах умирают, а не лечат. Без связей ты никто".

Корни кризиса

Кризис вызван рядом факторов. Недостаточное финансирование здравоохранения приводит к нехватке оборудования и мест. Отсутствие специалистов вынуждает перенаправлять пациентов, увеличивая очереди. В больнице Черняковского случай с пожилой пациенткой выявил неподготовленность отделений к паллиативному уходу, что подтверждает профессор Роберт Галонзковский из Варшавского медицинского университета: "Отделения неотложной помощи спасают жизни, а онкологические пациенты - вторичная приоритетная группа".

Реакция властей и больниц

Персонал с Линдлея активизировался только после появления журналистов, что указывает на игнорирование проблем без внешнего давления. Представитель больницы им. Черняковского Эва Годлевская заявила, что пациентка получила помощь и была выписана в стабильном состоянии, но начато расследование по поводу бесчеловечных слов персонала. Городской совет Варшавы, по словам председателя комитета по здравоохранению Ярослава Южвяка, расследует случай, подчеркивая, что паллиативных пациентов нужно направлять в хосписы, а не в отделения неотложной помощи.

"Шокирующие сцены в отделении неотложной помощи Варшавы. Ей сказали умереть дома", - заголовок статьи сайта польской ежедневной газеты Fakt, автор: Ивона Бельска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd5f259-c2fa-4e8d-871f-229ac58c07c9/conversions/fd08d098-e816-446a-a586-b8bd1c1d70ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd5f259-c2fa-4e8d-871f-229ac58c07c9/conversions/fd08d098-e816-446a-a586-b8bd1c1d70ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd5f259-c2fa-4e8d-871f-229ac58c07c9/conversions/fd08d098-e816-446a-a586-b8bd1c1d70ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bd5f259-c2fa-4e8d-871f-229ac58c07c9/conversions/fd08d098-e816-446a-a586-b8bd1c1d70ef-xl-___webp_1920.webp 1920w "Шокирующие сцены в отделении неотложной помощи Варшавы. Ей сказали умереть дома", - заголовок статьи сайта польской ежедневной газеты Fakt, автор: Ивона Бельска

Последствия: отчаяние и протест

Кризис подрывает доверие к системе здравоохранения. Пациенты сравнивают ситуацию с прошлым, когда помощь была доступнее, и все чаще выражают разочарование. Обмороки, стресс и чувство беспомощности становятся нормой, а случаи вандализма и угроз персоналу, как недавний инцидент с 35-летним мужчиной, который угрожал персоналу смертью и устроил разгром в отделении неотложной помощи, сигнализируют о нарастающем общественном напряжении.

На что Варшава тратит деньги?

Польское здравоохранение срочно нуждается в реформах. Необходимо увеличить финансирование отделений неотложной помощи для модернизации инфраструктуры и привлечения специалистов. Однако бюджетные средства уходят на поддержку киевского режима и оголтелую милитаризацию Варшавы, оставляя здравоохранение без ресурсов.