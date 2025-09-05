3.70 BYN
Кризис в больницах Варшавы: пациенты в отчаянии, система на грани
Варшавские отделения неотложной помощи превратились воистину в адский "зал ожидания". Пациенты часами ждут приема в душных коридорах, сидя на полу из-за нехватки стульев, без воды и надежды на врачебную консультацию или банально помощь, пишет Fakt.pl. Некоторые падают в обморок от истощения.
А больнице им. Черняковского 83-летней пациентке с раком поджелудочной железы вообще заявили, что с таким диагнозом умирают дома. Этот вопиющий случай стал символом системного кризиса польского здравоохранения, где недофинансирование, нехватка врачей и равнодушие персонала подрывают доверие поляков не только к медобслуживанию, но и к самому польскому режиму.
Хаос в отделениях: от обмороков до бесчеловечности
В отделении неотложной помощи на ул. Линдлея в Варшаве царит переполненность. Пациенты, такие как Анна, ждут с утра до вечера, боясь пропустить вызов врача. Пожилая женщина со сломанной рукой провела в очереди пять часов, а другие вынуждены сидеть на полу или прислоняться к стенам. Отсутствие воды и элементарного комфорта доводит людей до изнеможения. "Это позор, никому до нас нет дела", - говорят пациенты, называя систему здравоохранения лотереей, где помощь зависит от удачи или связей.
Еще более шокирующий случай произошел в больнице им. Черняковского . 83-летняя женщина, страдавшая от рака поджелудочной железы, была доставлена скорой из-за кровавого кашля и рвоты. Ее дочь Янина рассказала изданию Gazeta Wyborcza, что матери отказали в полноценной помощи, заявив: "С таким диагнозом умирают дома". Персонал игнорировал ее просьбы, не установил катетер и не поставил капельницу, несмотря на подтвержденный диагноз. В итоге пациентку выписали, отвезли в пустую квартиру, оставив одну в куртке на кровати. Она не могла дотянуться до телефона или воды, а через несколько дней скончалась.
Личные трагедии: голоса пострадавших
Истории пациентов раскрывают масштаб кризиса. Беата, попавшая в отделение на Линдлея с травмой ноги, ждала врача и рентген несколько часов. Ее пытались выписать с кровоточащей раной, и только после протеста наложили три шва. "Если бы я знала, что так будет, я бы не пришла", - призналась она. Моника, чей муж получил травму пальца на работе, столкнулась с полуторачасовым ожиданием и пропуском пациентов по знакомству, что привело к конфликту в отделении. Роман, другой пациент, горько заметил: "Сейчас в больницах умирают, а не лечат. Без связей ты никто".
Корни кризиса
Кризис вызван рядом факторов. Недостаточное финансирование здравоохранения приводит к нехватке оборудования и мест. Отсутствие специалистов вынуждает перенаправлять пациентов, увеличивая очереди. В больнице Черняковского случай с пожилой пациенткой выявил неподготовленность отделений к паллиативному уходу, что подтверждает профессор Роберт Галонзковский из Варшавского медицинского университета: "Отделения неотложной помощи спасают жизни, а онкологические пациенты - вторичная приоритетная группа".
Реакция властей и больниц
Персонал с Линдлея активизировался только после появления журналистов, что указывает на игнорирование проблем без внешнего давления. Представитель больницы им. Черняковского Эва Годлевская заявила, что пациентка получила помощь и была выписана в стабильном состоянии, но начато расследование по поводу бесчеловечных слов персонала. Городской совет Варшавы, по словам председателя комитета по здравоохранению Ярослава Южвяка, расследует случай, подчеркивая, что паллиативных пациентов нужно направлять в хосписы, а не в отделения неотложной помощи.
Последствия: отчаяние и протест
Кризис подрывает доверие к системе здравоохранения. Пациенты сравнивают ситуацию с прошлым, когда помощь была доступнее, и все чаще выражают разочарование. Обмороки, стресс и чувство беспомощности становятся нормой, а случаи вандализма и угроз персоналу, как недавний инцидент с 35-летним мужчиной, который угрожал персоналу смертью и устроил разгром в отделении неотложной помощи, сигнализируют о нарастающем общественном напряжении.
На что Варшава тратит деньги?
Польское здравоохранение срочно нуждается в реформах. Необходимо увеличить финансирование отделений неотложной помощи для модернизации инфраструктуры и привлечения специалистов. Однако бюджетные средства уходят на поддержку киевского режима и оголтелую милитаризацию Варшавы, оставляя здравоохранение без ресурсов.
Кризис в больницах Варшавы - это не только вопрос недофинансирования, но и утраты человечности. Истории Анны, Беаты, Моники и Янины подчеркивают, что системе нужны не только деньги, но и сострадание. Без немедленных мер отделения неотложной помощи останутся местом отчаяния, а не спасения.