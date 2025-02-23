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Крупнейшая атака с начала 2025 года - силы ПВО РФ уничтожили 128 украинских БПЛА
Силы ПВО Российской Федерации за ночь на 26 февраля сбили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
Отмечается, что 83 беспилотника сбили над территорией Краснодарского края, еще 30 - над территорией Крыма, 8 - над акваторией Азовского моря, 5 - над акваторией Черного моря. По одному БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями.
Как сообщается, атака украинских беспилотников в ночь на 26 февраля стала самой крупной с начала года. До этого подобная массированная атака была 24 января - тогда российские средства ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат.
В 2024 году над 35 регионами вне зоны СВО было сбито 7345 беспилотников самолетного типа. По сведениям Минобороны РФ, наибольшее число беспилотников - 1896 - уничтожены на над территорией Белгородской области, далее идут Брянская область - 1206 и Курская - 1170.