Крупнейшая атака с начала 2025 года - силы ПВО РФ уничтожили 128 украинских БПЛА

Силы ПВО Российской Федерации за ночь на 26 февраля сбили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

Отмечается, что 83 беспилотника сбили над территорией Краснодарского края, еще 30 - над территорией Крыма, 8 - над акваторией Азовского моря, 5 - над акваторией Черного моря. По одному БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями.

Как сообщается, атака украинских беспилотников в ночь на 26 февраля стала самой крупной с начала года. До этого подобная массированная атака была 24 января - тогда российские средства ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат.