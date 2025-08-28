3.69 BYN
Крупное ДТП в Афганистане: десятки погибших
Автор:Редакция news.by
Крупное ДТП в Афганистане: на трассе перевернулся автобус - 25 человек погибли и 27 пострадали.
Инцидент произошел на шоссе недалеко от Кабула. Причиной аварии стала неосторожность водителя. По данным местных СМИ, трагедия произошла на фоне всплеска аварий по всему Афганистану.
20 августа в западной провинции Герат автобус с беженцами столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 79 человек, включая женщин и детей.
В июне в овраг упал фургон с людьми. Тогда погибли 24 человека, в числе которых были 12 женщин и 8 детей.