Крупное ДТП в Афганистане: десятки погибших

Крупное ДТП в Афганистане: на трассе перевернулся автобус - 25 человек погибли и 27 пострадали.



Инцидент произошел на шоссе недалеко от Кабула. Причиной аварии стала неосторожность водителя. По данным местных СМИ, трагедия произошла на фоне всплеска аварий по всему Афганистану.

20 августа в западной провинции Герат автобус с беженцами столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 79 человек, включая женщин и детей.