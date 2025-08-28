Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Крупное ДТП в Афганистане: десятки погибших

Крупное ДТП в Афганистане: на трассе перевернулся автобус - 25 человек погибли и 27 пострадали.

Инцидент произошел на шоссе недалеко от Кабула. Причиной аварии стала неосторожность водителя. По данным местных СМИ, трагедия произошла на фоне всплеска аварий по всему Афганистану.

20 августа в западной провинции Герат автобус с беженцами столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 79 человек, включая женщин и детей. 

В июне в овраг упал фургон с людьми. Тогда погибли 24 человека, в числе которых были 12 женщин и 8 детей.

АфганистанДТП