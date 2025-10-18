3.73 BYN
Крупное месторождение золота с запасами более 40 тонн обнаружили в Китае
Крупное месторождение золота с запасами более 40 т обнаружено в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает TV BRICS.
По данным управления природными ресурсами провинции, месторождение было обнаружено в городе Юймэнь. По оценкам экспертов, объем найденных запасов эквивалентен ресурсам двух средних золоторудных месторождений.
Открытие было сделано с помощью современных методов геохимической разведки. Это дает ценный практический опыт для разведки золота в аналогичных регионах.
Поиск нового месторождения в провинции Ганьсу является частью национального плана по расширению минерально-сырьевой базы Китая. В январе этого года геологическая служба Китая объявила, что в ряде регионов страны, включая Внутреннюю Монголию и Хэйлунцзян, было найдено 168 т золота.
Фото из архива TV BRICS