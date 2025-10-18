Крупное месторождение золота с запасами более 40 тонн обнаружили в Китае

Слиток золота. Фото из архива TV BRICS news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc5209a-0223-4d79-a660-b3147d54eeb2/conversions/23144a97-edae-4f57-b6aa-a4221dd98a81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc5209a-0223-4d79-a660-b3147d54eeb2/conversions/23144a97-edae-4f57-b6aa-a4221dd98a81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc5209a-0223-4d79-a660-b3147d54eeb2/conversions/23144a97-edae-4f57-b6aa-a4221dd98a81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc5209a-0223-4d79-a660-b3147d54eeb2/conversions/23144a97-edae-4f57-b6aa-a4221dd98a81-xl-___webp_1920.webp 1920w

Крупное месторождение золота с запасами более 40 т обнаружено в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает TV BRICS.

По данным управления природными ресурсами провинции, месторождение было обнаружено в городе Юймэнь. По оценкам экспертов, объем найденных запасов эквивалентен ресурсам двух средних золоторудных месторождений.

Открытие было сделано с помощью современных методов геохимической разведки. Это дает ценный практический опыт для разведки золота в аналогичных регионах.

Поиск нового месторождения в провинции Ганьсу является частью национального плана по расширению минерально-сырьевой базы Китая. В январе этого года геологическая служба Китая объявила, что в ряде регионов страны, включая Внутреннюю Монголию и Хэйлунцзян, было найдено 168 т золота.