Крупное месторождение золота с запасами более 40 тонн обнаружили в Китае

Слиток золота. Фото из архива TV BRICS

Крупное месторождение золота с запасами более 40 т обнаружено в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщает TV BRICS.

По данным управления природными ресурсами провинции, месторождение было обнаружено в городе Юймэнь. По оценкам экспертов, объем найденных запасов эквивалентен ресурсам двух средних золоторудных месторождений.

Открытие было сделано с помощью современных методов геохимической разведки. Это дает ценный практический опыт для разведки золота в аналогичных регионах.

Поиск нового месторождения в провинции Ганьсу является частью национального плана по расширению минерально-сырьевой базы Китая. В январе этого года геологическая служба Китая объявила, что в ряде регионов страны, включая Внутреннюю Монголию и Хэйлунцзян, было найдено 168 т золота.

Фото из архива TV BRICS

