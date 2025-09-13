20 сентября на "Беларусь 1" стартует новый телесезон: чем будут удивлять зрителей?

20 сентября 2025 года начинается новый телевизионный сезон! Громкие премьеры и лучшие проекты стартуют на главном канале страны "Беларусь 1".

В новом телесезоне зрителей снова разбудят словами "Добрай раніцы, Беларусь!". Удастся вновь душевно посидеть "Добрым вечером" за одним столом с любимыми песнями и артистами, проверить эрудицию и сказать "Я знаю" вместе с белорусскими школьниками, задать "100 вопросов взрослому", испытать на прочность новых "Героев".

Телезрители будут искать тот самый "Фактор. BY", где именно от них будет зависеть судьба участников шоу, доказывать с "Фактор. BY 60+", что сцене все возрасты покорны и впервые откроют новые звездочки с "Фактор. BY. Дети".