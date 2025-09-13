120 легковушек, 380 фур и 1 автобус. Текущая ситуация на границе в пункте пропуска "Каменный Лог"

У тех, кто находится на границе, утро начинается с обновления информации, сколько машин находится на границе. По последним данным Госпогранкомитета, в пункте пропуска "Каменный Лог" сейчас 120 легковушек, было их 140. То есть машин становится меньше, люди корректируют свои планы. Как здесь отметили, для реалий последнего времени 120 машин на Каменном Логе - это на самом деле вообще небольшая цифра.



Но если бы все зависело только от белорусской стороны, то эту очередь можно было бы закончить, скажем так, вообще буквально в течение нескольких часов. Но поскольку литовская сторона работает неритмично, пропускает гораздо меньше нормы, то, как говорят люди, приходится стоять почти сутки.



Но на самом деле, с чем нет проблем, так это с автобусами. Сейчас на границе находится только один автобус, очередей нет. Автобусы Минск - Варшава отменены, но, тем не менее, дополнительных автобусов по маршруту Минск - Вильнюс пустить нельзя. Это, опять же, связано с литовской стороной, и то, что количество так называемых дозволов ограничено. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть.