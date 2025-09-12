3.63 BYN
Генсек НАТО Рютте пригрозил Европе российскими ракетами
Современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, утверждает генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.
"Знаете, мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах "восточного фланга", потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так. Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса", - заявил он на конференции по началу операции НАТО "Восточный страж".
По его мнению, страны-участницы альянса должны воспринимать эту ситуацию так, будто все они территориально расположены на восточном фланге НАТО.