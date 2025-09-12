Генсек НАТО Рютте пригрозил Европе российскими ракетами

"Знаете, мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах "восточного фланга", потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так. Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса", - заявил он на конференции по началу операции НАТО "Восточный страж".