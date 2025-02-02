Куба призывает остановить волну агрессии

Куба призывает международное сообщество остановить новую волну агрессии против нее со стороны США и поддержать кубинский народ. Об этом говорится в заявлении МИД карибской республики. В документе перечисляются меры, объявленные в последние дни Госдепартаментом в отношении Кубы. Упоминается, в частности, решение восстановить ограничения на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, которые были отменены при администрации Байдена. Как отмечается в документе, цель этих новых мер "запугать иностранных инвесторов". Кроме того, отмечает кубинский МИД, Вашингтон проводит операции по дезинформации с целью возложить на Кубу ответственность за негативные последствия действий США, чтобы мир и народ Кубы не узнали, кто их истинные палачи".