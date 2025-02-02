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Куба призывает остановить волну агрессии

Куба призывает международное сообщество остановить новую волну агрессии против нее со стороны США и поддержать кубинский народ. Об этом говорится в заявлении МИД карибской республики. В документе перечисляются меры, объявленные в последние дни Госдепартаментом в отношении Кубы. Упоминается, в частности,  решение восстановить ограничения на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, которые были отменены при администрации Байдена. Как отмечается в документе, цель этих новых мер  "запугать иностранных инвесторов". Кроме того, отмечает кубинский МИД,  Вашингтон проводит операции по дезинформации с целью возложить на Кубу ответственность за негативные последствия действий США, чтобы мир и народ Кубы  не узнали, кто их истинные палачи". 

Куба