Куба заявила, что USAID в разные годы делало попытку подорвать конституционный строй страны

Агентство США по международному развитию USAID всегда служило прикрытием для подрыва конституционного строя на Кубе - в разные годы на мероприятия против кубинского народа оно выделило 66 млн долларов США, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. Об пишет РИА Новости.

"USAID всегда было прикрытием для подрыва конституционного строя на Кубе. В период с 1998 по 1999 год оно потратило более 6 млн долларов на проведение сотен незаконных операций. С 2001 по 2006 год был выделен 61 млн долларов США на 142 незаконных проекта и мероприятия, направленные против кубинского народа", - написал министр Родригес в своем телеграм-канале.

Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.