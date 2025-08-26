3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Куда отправили Макрона и в чем обвиняют Мерца. В Европе нет определенности по украинскому вопросу
В Германии назревает серьезный скандал. Там обсуждают возможную отправку немецких войск в Украину после заключения мирного соглашения. Об этом пишем The New York Times.
Канцлер ФРГ намекнул, что готов к этому шагу в рамках европейской миссии, но многие немцы и члены партии Мерца относятся к этому с меньшим энтузиазмом.
Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Вайдель назвала идею отправки войск опасной и безответственной и обвинила Мерца в разжигании конфликта.
Во всей Европе нет определенности по украинскому вопросу. Дошло до дипломатического скандала. После того как президент Франции Макрон призвал отправить в Украину европейские войска, ему предложили отправиться туда самому.
Заявление сделал зампремьера Италии Сальвини. В итоге посла Италии вызвали в МИД Франции. В Париже указали на то, что подобные заявления подрывают дух доверия и исторические связи между государствами.