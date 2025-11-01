Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Курортам Финляндии не хватает российских туристов

Курорты Финляндии оказались на грани выживания после того, как страна закрыла границы для российских туристов.

По данным немецкого издания Zeit, доходы отрасли обрушились, туристический сектор теряет более 2 млрд евро ежегодно. Особенно сильно страдают приграничные районы, где гости из России раньше составляли львиную долю клиентов.

Многие местные жители лишились работы, а гостиницы и базы отдыха влезли в миллионные долги.

Эксперты агентства Bloomberg выяснили: областной бюджет региона Южная Карелия теряет 1 млн евро ежедневно. Безработица в популярном финском курортном городе Иматра достигла 15 %. При этом финские чиновники продолжают винить во всем Москву, хотя не она отгородилась от соседа железным занавесом.

Разделы:

В мире

Теги:

туризмРоссияФинляндия