Курортам Финляндии не хватает российских туристов
Автор:Редакция news.by
Курорты Финляндии оказались на грани выживания после того, как страна закрыла границы для российских туристов.
По данным немецкого издания Zeit, доходы отрасли обрушились, туристический сектор теряет более 2 млрд евро ежегодно. Особенно сильно страдают приграничные районы, где гости из России раньше составляли львиную долю клиентов.
Многие местные жители лишились работы, а гостиницы и базы отдыха влезли в миллионные долги.
Эксперты агентства Bloomberg выяснили: областной бюджет региона Южная Карелия теряет 1 млн евро ежедневно. Безработица в популярном финском курортном городе Иматра достигла 15 %. При этом финские чиновники продолжают винить во всем Москву, хотя не она отгородилась от соседа железным занавесом.