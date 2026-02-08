ЕС и НАТО настаивают на продолжении украинского конфликта любой ценой. Так оценили аналитики портала L’AntiDiplomatico визиты генсека альянса и премьера польского режима в Киев, состоявшиеся 3 и 5 февраля.



По мнению авторов статьи, Рютте и Туск побывали в Киеве, чтобы донести до Зеленского, что военные действия должны продолжаться "даже ценой уничтожения украинского народа" и подорвать "переговорный процесс в Абу-Даби". "Зеленский незамедлительно подчинился, при этом инициировав новые атаки на высокопоставленных российских чиновников", - констатирует портал.