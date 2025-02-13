L'Opinion: 90 % поставляемой в Алжир пшеницы - российская

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Алжир прекратил закупки зерна у Франции после заявлений президента республики Эмманюэля Макрона о Западной Сахаре, что позволило российским поставщикам закрепиться на рынке этого африканского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету L'Opinion.

"Теперь Россия поставляет 90 % необходимой стране пшеницы", - отмечает издание.

По его данным, еще 10 лет назад Париж был главным поставщиком продовольствия для Алжира. "Специалисты ожидают, что в 2025 году объем поставок будет равен нулю", - подчеркивает газета.

Как отмечает L'Opinion, французские поставщики оказались вытеснены: они перестали получать заказы от алжирской стороны.

30 июля 2024 года Макрон направил послание королю Марокко Мухаммеду VI по случаю 25-летия его восхождения на трон. Президент в нем подчеркнул, что "настоящее и будущее Западной Сахары находится в рамках марокканского суверенитета". Макрон также заверил Мухаммеда VI в "незыблемости французской позиции по этому вопросу национальной безопасности королевства".

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу. Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.