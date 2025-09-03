Лабубу в сторону: в Шотландии 12-летняя девочка с ножом защищалась от мигранта

Топор и нож вместо игрушки Лабубу. Да, детство может быть очень разным. В Шотландии 12-летняя девочка, доведенная до нервного срыва нападками со стороны мигранта, была вынуждена защищать себя и сестру с помощью оружия.

Видео инцидента мгновенно стало вирусным и собрало миллионы просмотров. Подросток уже стал символом сопротивления.