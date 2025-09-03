3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лабубу в сторону: в Шотландии 12-летняя девочка с ножом защищалась от мигранта
Автор:Андрей Сыч
Лабубу в сторону: в Шотландии 12-летняя девочка с ножом защищалась от мигрантаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ac6ba8-c1da-40eb-a6f1-0a2a5c18bd72/conversions/9399fb19-4de1-4ebc-9190-5d7e28154a30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ac6ba8-c1da-40eb-a6f1-0a2a5c18bd72/conversions/9399fb19-4de1-4ebc-9190-5d7e28154a30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ac6ba8-c1da-40eb-a6f1-0a2a5c18bd72/conversions/9399fb19-4de1-4ebc-9190-5d7e28154a30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ac6ba8-c1da-40eb-a6f1-0a2a5c18bd72/conversions/9399fb19-4de1-4ebc-9190-5d7e28154a30-xl-___webp_1920.webp 1920w
Топор и нож вместо игрушки Лабубу. Да, детство может быть очень разным. В Шотландии 12-летняя девочка, доведенная до нервного срыва нападками со стороны мигранта, была вынуждена защищать себя и сестру с помощью оружия.
Видео инцидента мгновенно стало вирусным и собрало миллионы просмотров. Подросток уже стал символом сопротивления.
Топор безопасности: подростки в Великобритании стали символом сопротивления против мигрантов. Какое заявление канцлера ФРГ вызвало общественный резонанс. Почему французы готовятся к массовым протестам. Об этом и не только смотрите в новом выпуске проекта "Тренды".