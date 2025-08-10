Латвия без хлеба - в стране из-за ливней практически полностью погиб урожай ржи

Латвия рискует остаться без своего знаменитого черного хлеба. В стране из-за ливней практически полностью погиб урожая ржи.

Несмотря на объявленное ЧП, правительство надеется на помощь со стороны ЕС, поскольку собственных средств для спасения сельского хозяйства нет.

Примечательно, что одновременно с известием о катастрофе в агросекторе власти объявили о планах парламента на осень. Из главных - депутаты собираются специальным законом запретить туристические поездки в Беларусь и Россию.