Латвия без хлеба - в стране из-за ливней практически полностью погиб урожай ржи
Автор:Редакция news.by
Латвия рискует остаться без своего знаменитого черного хлеба. В стране из-за ливней практически полностью погиб урожая ржи.
Несмотря на объявленное ЧП, правительство надеется на помощь со стороны ЕС, поскольку собственных средств для спасения сельского хозяйства нет.
Примечательно, что одновременно с известием о катастрофе в агросекторе власти объявили о планах парламента на осень. Из главных - депутаты собираются специальным законом запретить туристические поездки в Беларусь и Россию.
Кроме того, появится закон о запрете использования русского языка в публичном пространстве. Пока не ясно, что это значит, но вполне вероятно, что даже просто заговорить по-русски на улице станет в Латвии преступлением.