Латвия и Литва увеличивают военные бюджеты

Военный министр Латвии Спрудс заявил, что страна увеличивает армейский бюджет до 4,9 % от ВВП. В общей сложности это составит 2 млрд долларов. Спрудс гарантировал, что каждый евроцент будет потрачен с толком и пообещал за него отчитаться.

В состязании прибалтийских республик, однако, пока ведет Литва: Вильнюс намерен выделить на оборонные нужды 5,3 % от ВВП уже в 2026 году. К 2030 году такие ассигнования увеличат до 6 %.