Латвия и Литва увеличивают военные бюджеты
Автор:Редакция news.by
Военный министр Латвии Спрудс заявил, что страна увеличивает армейский бюджет до 4,9 % от ВВП. В общей сложности это составит 2 млрд долларов. Спрудс гарантировал, что каждый евроцент будет потрачен с толком и пообещал за него отчитаться.
В состязании прибалтийских республик, однако, пока ведет Литва: Вильнюс намерен выделить на оборонные нужды 5,3 % от ВВП уже в 2026 году. К 2030 году такие ассигнования увеличат до 6 %.
В Литве по этому поводу ведутся ожесточенные политические баталии: оппозиция указывает, что этих денег у правительства попросту нет. Власти отвечают: пусть и нет, в этот тяжкий час всем придется чем-то жертвовать во имя безопасности, граждане поймут, если им придется жить беднее.