Латвия и Польша закрыли небо на восточной границе
Милитаристской истерике Варшавы поддалась и Рига - вслед за Польшей Латвия закрывает воздушное пространство на восточных рубежах. Полеты над границей с Россией и Беларусью будут запрещены, по меньшей мере, в течение недели, начиная с 18:00 четверга.
11 сентября инцидент с дронами обсудят в Совете безопасности ООН, также Дональд Трамп в телефонном разговоре с Каролем Навроцким подтвердил сохранение американского военного присутствия в Польше. Сейчас там находятся около 10 тыс. военнослужащих США.
В связи с налетом дронов Варшава обратилась и к другим союзникам за дополнительными системами ПВО и средств борьбы с дронами. Уже известно, что Швеция направит в страну самолеты и средства ПВО. Кроме того, Чехия выделит для Польши три вертолета подразделения специальных операций.