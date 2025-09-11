Латвия и Польша закрыли небо на восточной границе

Милитаристской истерике Варшавы поддалась и Рига - вслед за Польшей Латвия закрывает воздушное пространство на восточных рубежах. Полеты над границей с Россией и Беларусью будут запрещены, по меньшей мере, в течение недели, начиная с 18:00 четверга.

11 сентября инцидент с дронами обсудят в Совете безопасности ООН, также Дональд Трамп в телефонном разговоре с Каролем Навроцким подтвердил сохранение американского военного присутствия в Польше. Сейчас там находятся около 10 тыс. военнослужащих США.