Латвия намерена закрыть границу для выезжающих в Беларусь и Россию

Страх быть пойманными на лжи и политика самоизоляции в Латвии возведены в абсолют. Рига введет запрет на пересечение границы для нерегулярных автобусных рейсов в Беларусь и Россию.

Согласно проекту, с 15 октября Госпогранохрана будет вправе отказать во въезде международным нерегулярным автобусным рейсам через пункты пропуска "Патерниеки", "Гребнева" и "Терехово". Минимальные возможности для поездок сохранятся только по регулярным маршрутам.