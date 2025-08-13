3.72 BYN
Латвия намерена закрыть границу для выезжающих в Беларусь и Россию
Автор:Редакция news.by
Страх быть пойманными на лжи и политика самоизоляции в Латвии возведены в абсолют. Рига введет запрет на пересечение границы для нерегулярных автобусных рейсов в Беларусь и Россию.
Согласно проекту, с 15 октября Госпогранохрана будет вправе отказать во въезде международным нерегулярным автобусным рейсам через пункты пропуска "Патерниеки", "Гребнева" и "Терехово". Минимальные возможности для поездок сохранятся только по регулярным маршрутам.
Объясняется это тем, что наблюдается резкий рост пассажиропотока в Беларусь и Россию, что якобы повышает риски на границе ЕС. Другими же словами - слишком много жителей Латвии ездят в Беларусь и Россию, несмотря на все призывы и страшилки властей.