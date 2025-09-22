Для сравнения, в 2025 году, уже после увеличения оборонного бюджета до 5 % ВВП, страна потратит на армию и перевооружение около 1,5 млрд. Таким образом, США являются главной опорой воинственности рижского начальства. Если бы американцы были экономнее, Латвия наверняка вела бы себя сдержаннее.

Между тем Вашингтон начал урезать свои расходы на поддержку прибалтийского милитаризма. В следующем году Рига получит на 60 млн долларов меньше, чем в текущем. Вполне вероятно, что градус военной истерии вскоре пропорционально уменьшится. А вот уровень русофобии вряд ли снизится. С будущего года книгопечатание на русском будет в Латвии облагаться НДС, который составляет 21 %. Власти надеются, что издание литературы на языке главного врага в результате умрет само собой.