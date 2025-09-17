3.65 BYN
Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью и Россией
Автор:Редакция news.by
Власти Латвии продлили закрытие воздушного пространства над границей с Беларусью и Россией на три недели. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны балтийской республики.
"Продолжаются ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией: с 18 сентября по 8 октября она будет закрыта в темное время суток с 20:00 до 7:00", - отмечается в сообщении ведомства.
Ранее Минобороны Латвии объявило о закрытии воздушного пространства над границей с Беларусью и Россией с 11 по 18 сентября. Глава ведомства Андрис Спрудс тогда отмечал, что какой-либо прямой угрозы Латвии нет, однако необходимы превентивные меры.