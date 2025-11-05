3.68 BYN
Латвия с 2027 года планирует ввести реформы в системе здравоохранения
Автор:Редакция news.by
Болеть в Латвии смертельно опасно. Местные больницы на грани банкротства.
Более того, в Минздраве сообщили, что уже с января клинические университетские больницы не получат от государства помощи и должны сами планировать свой бюджет. Данный тип медучреждений - ядро системы здравоохранения Латвии. Но в 2025 году из-за инфляции, цен на электроэнергию и препараты больницы понесли ущерб в 45 млн евро. Власти компенсировали всего 9.
С 2027 года Рига планирует ввести реформы в системе здравоохранения, чтобы стабилизировать ситуацию. Но до этого времени нужно как-то дожить и больницам, и пациентам.