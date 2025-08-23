3.70 BYN
Латвия ужесточит правила въезда в страну
Автор:Редакция news.by
Рига продолжает политику самоизоляции. С 1 сентября Латвия еще больше ужесточит правила въезда в страну.
Теперь для пересечения границы гражданам третьих стран (кроме обладателей ВНЖ) необходимо будет за двое суток до поездки заполнить электронную анкету и указать цель визита, срок пребывания, маршрут, место работы, а также другую информацию о себе и своих родственниках. Ответ (разрешение или отказ) придет по электронной почте в течение 48 часов. При этом за предоставление ложных сведений грозит штраф в 2 тыс. евро.
Латвийские власти прямо заявляют, что новые правила связаны с "угрозами со стороны восточных соседей", а своим гражданам они настойчиво рекомендуют избегать поездок в Россию и Беларусь.