Латвия ужесточит правила въезда в страну

Рига продолжает политику самоизоляции. С 1 сентября Латвия еще больше ужесточит правила въезда в страну.

Теперь для пересечения границы гражданам третьих стран (кроме обладателей ВНЖ) необходимо будет за двое суток до поездки заполнить электронную анкету и указать цель визита, срок пребывания, маршрут, место работы, а также другую информацию о себе и своих родственниках. Ответ (разрешение или отказ) придет по электронной почте в течение 48 часов. При этом за предоставление ложных сведений грозит штраф в 2 тыс. евро.

Латвийские власти прямо заявляют, что новые правила связаны с "угрозами со стороны восточных соседей", а своим гражданам они настойчиво рекомендуют избегать поездок в Россию и Беларусь. 

