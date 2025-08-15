Латвийская армия получит крупную партию маскировочных сетей

Латвия не жалеет средства на новые военные расходы согласно плану Брюсселя о перевооружении.

Местная армия к слову, одна из самых небольших в мире, получит крупную партию маскировочных сетей. Закуплено почти 1 300 таких комплектов, которые должны поступить в войска уже в ноябре.

Сколько именно потратят на закупку, власти не раскрывают. Однако в Минобороны уверяют, сети помогут надежно скрывать военную технику и позиции от наблюдения с воздуха и спутников.