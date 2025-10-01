Латвийские фермеры остались без картошки

Латвийские фермеры остались без зерна и фруктов и потеряли почти весь урожай картофеля. Председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков Латвии рассказала, что собрать получится лишь 10 % от посаженного.

Некоторые поля остаются очень влажными, и картофель невозможно выкопать, в других местах он уже сгнил. К тому же, нужно будет что-то засеивать в будущем.

Потому на прилавках в 2025 году картошка в основном будет импортной, а местная окажется в разы дороже.