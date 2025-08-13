Латвийские фермеры, пострадавшие от дождей, требуют компенсаций

7 латвийских регионов требуют от властей компенсации ущерба, нанесенного дождями. Фермеры надеются получить как минимум 400 тысяч евро. Часть заявок правительство уже одобрило.

В Латвии объявлено ЧП в связи с последствиями дождей, которые практически уничтожили урожай зерновых.