Латвийские фермеры, пострадавшие от дождей, требуют компенсаций
Автор:Редакция news.by
7 латвийских регионов требуют от властей компенсации ущерба, нанесенного дождями. Фермеры надеются получить как минимум 400 тысяч евро. Часть заявок правительство уже одобрило.
В Латвии объявлено ЧП в связи с последствиями дождей, которые практически уничтожили урожай зерновых.
Хлеб - один из главных экспортных товаров Латвии. Погибла практически вся рожь осенью, скорее всего, буханку будет не купить ни за какие деньги.