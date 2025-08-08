Латвийские фермеры требуют компенсации из-за наводнений и заморозков

В Латвии неурожай. Фермеры требуют госпомощи от властей. Уже подано 2400 заявок на возмещение ущерба от наводнений и более 300 - на возмещение ущерба от заморозков.



По оценкам, почти 70 тысяч гектаров земель пострадали в результате дождей и наводнений, еще более 5 тысяч не были засеяны из-за осадков. В июле предварительная сумма ущерба была 63 миллиона евро.



