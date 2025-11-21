Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Латвийские власти урезают доступ к бесплатной медицине

Теперь больше не для всех медицинская помощь в Латвии. С 2026 года бесплатные услуги будут доступны лишь социально застрахованным и прописанным в стране. Для иностранцев и людей без регистрации двери врачебных кабинетов фактически закрываются.

Формально, это шаг к "эффективности", но на деле - сокращение доступа к базовым услугам населения и усиление социального неравенства.

Вместе с тем, рейтинг системы здравоохранения Латвии является одним из самых худших в Европе. Республика находится в тройке стран ЕС, наиболее отстающих по готовности реагировать на риски для здоровья.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

медицинаЛатвия