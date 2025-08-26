3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Латвийских пограничников могут уволить за использование русского языка
Автор:Редакция news.by
Латвийских пограничников увольняют за разговоры на русском языке.
Как заявил глава Госпогранслужбы республики, в структуре особое внимание уделяется поведению сотрудников, за использование русского языка во время службы или проявление нелояльности грозит не только дисциплинарное взыскание, но и отстранение от должности.
Говоря о так называемых нелояльных действиях, чиновник сообщил, что были случаи восхваления России в соцсетях. Такая деятельность якобы подрывает авторитет пограничной охраны. Впрочем, ее имиджу и так уже ничем не помочь.
Ранее стало известно, что Госпогранслужба испытывает острую нехватку кадров, и это несмотря на повышение зарплат и расширенные соцгарантии.