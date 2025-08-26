Латвийских пограничников увольняют за разговоры на русском языке.

Как заявил глава Госпогранслужбы республики, в структуре особое внимание уделяется поведению сотрудников, за использование русского языка во время службы или проявление нелояльности грозит не только дисциплинарное взыскание, но и отстранение от должности.

Говоря о так называемых нелояльных действиях, чиновник сообщил, что были случаи восхваления России в соцсетях. Такая деятельность якобы подрывает авторитет пограничной охраны. Впрочем, ее имиджу и так уже ничем не помочь.