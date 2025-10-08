Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Латвийцы недовольны работой правительства

Латвийцы разочарованы в своем правительстве. По данным центра исследований, среди опрошенных почти 40 % настроены пессимистично, а 34 % и вовсе испытывают гнев. Эмоциональный фон в обществе говорит о глубоком недоверии к власти.

Лишь 4 % респондентов выразили удовлетворение и столько же - оптимизм. Остальные признались в безразличии.

Низкие рейтинги политической верхушки - свидетельство накопившегося недовольства в обществе (от роста цен и проблем в здравоохранении до скандалов в политических кругах).

