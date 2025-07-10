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Лавров: Европу вновь поднимают для войны против России
Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране и так называемый миротворческий контингент численностью около 50 тыс. человек.
Россия не видит возможности для компромисса по этому вопросу.
Москва считает план Евросоюза направить "миротворцев" в Украину абсолютным провокационным шагом.
"Последние высказывания, действия Берлина, Парижа и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории, и пытается по большому счету вновь поднять Европу для войны - не гибридной уже, а для войны против России", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 4 млрд евро
Она также отметила, что поддержка Киева помогает участницам - членам ЕС достигать собственных оборонных целей