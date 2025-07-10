Лавров: Европу вновь поднимают для войны против России

"Последние высказывания, действия Берлина, Парижа и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории, и пытается по большому счету вновь поднять Европу для войны - не гибридной уже, а для войны против России", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.