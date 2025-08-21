Лавров: Гарантии для Киева не должны угрожать России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в вопросе гарантий безопасности Украины нужно ориентироваться на наработки, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Дипломат добавил, что предложенный тогда принцип коллективного характера гарантий безопасности Москва считает актуальным, однако не в логике противостояния с Россией.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Вслед за саммитом России и США на Аляске европейские страны поехали за господином Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, которая нацелена на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России. Они хотят нанести нам стратегическое поражение. Конечно, это вызывает у нас только чувство полного отторжения".

Сергей Лавров отметил, что представители киевского режима показывают, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом и долгосрочном урегулировании.

Он подчеркнул, что предлагаемые Киевом и его спонсорами гарантии безопасности нацелены на объединение Украины с западным миром для того, чтобы продолжить политику сдерживания России и конфронтации с Москвой.