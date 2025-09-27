3.64 BYN
Лавров на ГА ООН: Мы выступаем за беспрекословное следование принципам равенства
С трибуны Генассамблеи ООН уже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Особое внимание дипломат уделил принципам, заложенным основателями Организации Объединенных Наций. Сейчас эти фундаментальные правила не только не соблюдаются, но и попираются странами Запада.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда. Мы выступаем за беспрекословное следование принципам равенства - в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве, независимо от их военной мощи, количества населения, размеров территории и экономики".
Особое внимание Сергей Лавров уделил необходимости переустройства всей системы глобального управления, в том числе призвал к преобразованию Всемирного банка, МВФ и ВТО; расширению представленности в Совете Безопасности ООН стран Глобального Юга, а также к комплексному реформированию ООН, предложенному ранее Антонио Гутерришем.