Лавров на ГА ООН: Мы выступаем за беспрекословное следование принципам равенства

"Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда. Мы выступаем за беспрекословное следование принципам равенства - в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве, независимо от их военной мощи, количества населения, размеров территории и экономики".