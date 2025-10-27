В России не верят ни Киеву, ни Европе. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу назвал очередные призывы прекратить огонь всего лишь попыткой выиграть время.

По мнению политика, именно такой логикой руководствуется Зеленский. При этом российский дипломат отметил, что Москва признает независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав России, подвергались со стороны Киева шокирующей дискриминации.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Для нас дело не в территориях как таковых. Речь о людях, которые веками живут на этих землях. Они строили города, в том числе Одессу - известный город, основанный Екатериной Великой. Ее памятник недавно был снесен режимом Зеленского, который желает забыть страницы истории, тем или иным образом связывающие украинцев и русских. Но этого не будет. Они не смогут уничтожить это".