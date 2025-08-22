Лавров пояснил, почему встреча Зеленского и Путина на данный момент не запланирована

Встреча Зеленского и Путина на данный момент не запланирована, заявил Лавров в эфире американскому телеканалу NBC News. Глава МИД отметил, что такие переговоры могут произойти только тогда, когда будет готова повестка дня для саммита, а пока ее нет.



Кроме того, Лавров косвенно подтвердил, что Россия была готова пойти на определенные компромиссы по переговорам. По словам дипломата, Москва согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске Трамп.