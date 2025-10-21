Лавров прокомментировал угрозы Сикорского в отношении безопасности самолета Путина

Сергей Лавров. Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84e5a051-9957-472b-852c-2d048dc2b2eb/conversions/5ef868d5-50b8-4210-8b3a-93f5a6dcd351-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84e5a051-9957-472b-852c-2d048dc2b2eb/conversions/5ef868d5-50b8-4210-8b3a-93f5a6dcd351-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84e5a051-9957-472b-852c-2d048dc2b2eb/conversions/5ef868d5-50b8-4210-8b3a-93f5a6dcd351-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84e5a051-9957-472b-852c-2d048dc2b2eb/conversions/5ef868d5-50b8-4210-8b3a-93f5a6dcd351-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава МИД России Сергей Лавров, раскритиковал заявление польских властей, обвинив их в готовности совершать террористические акты в отношении президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

"Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет", - сказал глава МИД РФ, комментируя угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в отношении безопасности самолета Владимира Путина.

Говоря о немедленном перемирии в Украине, к которому стали сейчас призывать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров сказал буквально следующее: "Как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно.

Дело в том, что ранее Макрон подчеркивал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий. В том числе президент Франции публично произнес, что никто не сможет в ходе перемирия ограничивать поставки вооружений Киеву. Такое перемирие, по словам Лаврова, "будет означать не только возможность вновь накачивать киевский режим оружием, но и стимулировать его террористические действия в виде ударов по гражданской инфраструктуре, по гражданским лицам на территории Российской Федерации, в виде взрывов "Северных потоков", на продолжение таковой его деятельности".

Желание "европейских покровителей" киевских властей настоять на прекращении огня взамен на полноценное устойчивое урегулирование в Украине означает полную противоположность тем договоренностям, которые были достигнуты лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, указал Лавров.

Российский министр обратил внимание на то, что европейские покровители Владимира Зеленского убеждают американскую сторону изменить свою позицию и не добиваться долгосрочного устойчивого урегулирования. Но такой подход означает полную противоположность того, о чем шла речь в Анкоридже. По его словам, президент РФ и американский лидер на саммите в Анкоридже договорились сконцентрироваться именно на первопричинах украинского конфликта и на необходимости отказаться от затягивания Украины в НАТО, Москва по-прежнему готова к этой работе.

"Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО", - перечислил Лавров. Также он указал, что "необходимо прекращение фактического геноцида русского и русскоязычного населения".