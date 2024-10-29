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Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Сценарий окончания конфликта в Украине вничью вряд ли позволит надежно обеспечить интересы каждой стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет ТАСС.
"Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе в общеконтинентальном масштабе. И причины нам хорошо известны - Александр Григорьевич [Лукашенко] сегодня упоминал те действия, которые киевский режим после госпереворота предпринимал по истреблению русского языка во всех сферах жизни", - сказал министр.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад пришел к осознанию, что необходимо попытаться договориться по Украине на "ничью".
Лавров напомнил, что Киевом была запрещена каноническая Украинская православная церковь. "Никто из государств, которые выдвигают те или иные инициативы по украинскому кризису, не упоминает об этом вообще, - продолжил он. - И в этом самая главная проблема многочисленных идей, которые сейчас распространяются в контексте поиска пути урегулирования украинского кризиса".
Глава МИД РФ напомнил, что в любом конфликте необходимо концентрироваться на устранении его первопричин. По его словам, эта же идея отражена в китайской инициативе, выдвинутой в начале 2023 года. "Вот истребление всего русского, русской культуры в самом широком смысле этого слова, истребление канонической православной религии в грубейшее нарушение Устава ООН наряду с втягиванием Украины в НАТО и являются первопричинами того, что мы сейчас наблюдаем в Украине, когда у России не осталось другого выхода, кроме как защищать своих соотечественников, по большому счету братьев и сестер", - пояснил министр.
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