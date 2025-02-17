Лавров: Трамп первый на Западе озвучил первопричину конфликта в Украине

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Движение к нормализации отношений Москвы и Вашингтона началось. Это подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об итогах переговоров в Саудовской Аравии. А сегодня президент России Владимир Путин поставил перед американской стороной ряд актуальных вопросов и задач.



К примеру, России и США предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает через год.



Да, Вашингтон намерен устранить "препоны" на пути перспективных совместных проектов, но все заявления Москва будет сравнивать на соответствие с действиями.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО. Такого никто из западных лидеров никогда не произносил".

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом акцентировал внимание на том, что России нужен устойчивый мир, направленный на устранение первопричины конфликта, а не временное перемирие для довооружения Украины. По словам Лаврова, американский президент понимает позиции РФ.