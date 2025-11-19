Le Figaro: Каждый третий француз замерзает дома

Во Франции же замерзают даже без дефицита газа. Как сообщает Le Figaro, около трети жителей Пятой республики жалуются на холод в домах и слишком высокие цены на отопление.

На недостаток отопления сетуют 35 % граждан. При этом доля французов, испытывающих трудности с оплатой счетов за свет и газ, выросла до 36 %, хотя годом ранее этот показатель составлял 28 %. Эксперты отмечают, что такой рост является слишком быстрым и носит беспрецедентный характер.

По последним данным, в ситуации "энергетической бедности" находится более 3 млн человек, что превышает 10 % населения Франции.