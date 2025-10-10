Le Parisien: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента, если не договорится с партиями

Макрон может распустить парламент, если не сможет прийти к компромиссу по поводу нового премьер-министра. Об этом сообщает Le Parisien. Лидер Франции вновь до последнего пытался привлечь Лекорню к формированию нового кабмина. Но ряд политиков выступил против такого решения.

В частности, прозвучали призывы "поделиться властью" с оппозицией. Как сообщил источник издания, Макрон раздражен и намерен призвать всех к ответу. Лидеры почти всех партий уже прибыли во дворец для обсуждения формирования будущего правительства и бюджета на 2026 год. Приглашений, впрочем, не получили левые из "Неподчинившейся Франции" и правые из "Национального объединения", призывавшие к отставке самого Макрона.