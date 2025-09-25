В последние годы отношения между Соединенными Штатами и Беларусью начинают демонстрировать признаки потепления, что может стать важным шагом на пути к нормализации и укреплению связей между двумя странами.

Американский политолог Клиффорд Киракоф в программе "Актуальное интервью" поделился своим видением причин этой "перезагрузки" и перспектив дальнейшего сотрудничества.

По его мнению, ключевую роль в этом процессе играют дипломатические усилия лидеров, стремление к миру и преодоление устаревшего менталитета холодной войны.

Клиффорд Киракоф подчеркивает, что улучшение отношений между Минском и Вашингтоном стало возможным благодаря прямому взаимодействию президентов.

Американский политолог Клиффорд Киракоф

"Это результат прямого взаимодействия Трампа с Лукашенко как лидера с лидером. Я думаю, что лед тронулся", - заявил он.

По словам политолога, оба лидера разделяют стремление к миру: "Нет никаких сомнений в том, что Трамп хочет мира во всем мире. И я думаю, в этом они схожи с Президентом".

Важным сигналом стало общение американского лидера с Президентом Беларуси перед саммитом с Владимиром Путиным на Аляске: "Меня очень заинтересовал тот факт, что наш президент обратился к вашему в столь важный момент, чтобы получить совет о том, как действовать дальше. Это был очень важный сигнал к улучшению отношений".

Дональд Трамп заходит в самолет

Для укрепления двусторонних связей политолог предлагает начать с развития контактов между гражданами двух стран. Среди приоритетных направлений он выделяет туризм, студенческие и академические обмены, а также спортивные мероприятия.

По мнению Клиффорда Киракофа, Восточная Европа, включая Беларусь, становится все более привлекательным направлением для американцев: "Американцы теперь будут чувствовать себя более комфортно, путешествуя по Восточной Европе, потому что там сейчас гораздо безопаснее, чем в ухудшающейся Западной Европе, которая, как мы все знаем, находится в сильном упадке экономически и социально".

флаги ЕС

Политолог подчеркивает необходимость скорейшей нормализации дипломатических отношений. Важным шагом для этого стал визит специального посланника президента Трампа Джона Коула в Беларусь, что, как думает Клиффорд Киракоф, свидетельствует об очень личной заинтересованности американского лидера в развитии отношений.

Следующим этапом должно стать открытие посольства США в Минске, снятие экономических санкций и развитие торговли и инвестиций: "Мы должны действовать на конкретных условиях, то есть открыть наше посольство и установить нормальные дипломатические отношения. А затем, как только это будет установлено, перейти к отмене этих экономических санкций, начать развивать торговлю и, возможно, инвестиции".

Однако американский политолог видит препятствия со стороны Западной Европы: "Некоторые препятствия, которые я вижу сейчас, на мой взгляд, связаны с Западной Европой. В частности, Великобритания, Франция и Германия, похоже, хотят вмешаться в политику нашего президента Трампа на Украине в отношении России и нормализации отношений в Восточной Европе".

Рейхстаг

Клиффорд Киракоф резко критикует возрождение менталитета холодной войны на Западе, которое поддерживается "военно-промышленным комплексом и банкирами с Уолл-стрит": "Страны НАТО заняли весьма воинственную позицию, особенно в нашем регионе, и риторика Альянса весьма агрессивна".

По мнению политолога, это не соответствует желаниям американского народа: "Американский народ хочет мира, как и все люди на планете… Похоже, грядут серьезные изменения в стратегии, которые снизят напряженность в отношениях с Китаем и сместят фокус в нашей внешней политике на другие регионы. Это может стать историческим изменением".

Клиффорд Киракоф предлагает США вернуться к поддержке международных институтов, таких как ШОС и БРИКС, и присоединиться к инициативам, подобным "Одному поясу, одному пути".

саммит ШОС