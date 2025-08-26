Лепешко: С 1-го класса в Польше будут обучать стрельбе

В Польше стали заявлять о необходимости создания армии численностью 500 тыс. человек, при этом ранее говорили о 300 тыс. Такими темпами лет через 5-10 в польской армии будет насчитываться 1 млн штыков? Что думает по этому поводу депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко, он рассказал в "Актуальном интервью".

Эксперт в начале беседы предположил, что до численности 1 млн штыков, скорее всего, в Польше не дойдут, потому что попросту не хватит экономических возможностей. "500 тыс. они доберут с учетом резервистов", - считает он.

Собеседник отметил, что в Польше внедрили в школьную программу подготовку по обучению стрельбе. То есть школьники с 1-го по выпускной класс в ходе занятий будут изучать материальную часть стрелкового оружия, его сборку, разборку и обучение стрельбе.

"Помимо этого, польские власти заявили о переходе или на британскую, или на швейцарскую систему комплектования вооруженных сил и подготовку резервистов, которые с хорошей мотивацией раз в год будут привлекаться на сборы, чтобы или приобрести навыки обращения с оружием, или их совершенствовать", - добавил Геннадий Лепешко.