Лепешко: С 1-го класса в Польше будут обучать стрельбе
В Польше стали заявлять о необходимости создания армии численностью 500 тыс. человек, при этом ранее говорили о 300 тыс. Такими темпами лет через 5-10 в польской армии будет насчитываться 1 млн штыков? Что думает по этому поводу депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко, он рассказал в "Актуальном интервью".
Эксперт в начале беседы предположил, что до численности 1 млн штыков, скорее всего, в Польше не дойдут, потому что попросту не хватит экономических возможностей. "500 тыс. они доберут с учетом резервистов", - считает он.
Собеседник отметил, что в Польше внедрили в школьную программу подготовку по обучению стрельбе. То есть школьники с 1-го по выпускной класс в ходе занятий будут изучать материальную часть стрелкового оружия, его сборку, разборку и обучение стрельбе.
"Помимо этого, польские власти заявили о переходе или на британскую, или на швейцарскую систему комплектования вооруженных сил и подготовку резервистов, которые с хорошей мотивацией раз в год будут привлекаться на сборы, чтобы или приобрести навыки обращения с оружием, или их совершенствовать", - добавил Геннадий Лепешко.
Он также обозначил, что в Польше мужчин подготавливают к этому обязательно, а женщин - по желанию. Власти страны, по мнению депутата, делают определенные выводы, исходя из украинского конфликта, наблюдают, как население реагирует на очередные волны мобилизации. "Они надеются на ведение такой информационной политики, при которой население будет готово противостоять мнимым угрозам с Востока и готовиться к военным действиям", - заявил Геннадий Лепешко.